В Карелии мужчина зарезал приятеля и спрятал труп в подъезде

В Беломорске произошла поножовщина, в результате которой погиб человек.

Беломорские следователи возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом информирует Следком.

По данным следствия, убийство произошло 24 ноября в квартире жилого дома в Беломорске. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры с приятелем нанес ему множественные удары ножом. Потерпевший умер. С целью скрыть следы преступления обвиняемый вынес труп из квартиры и спрятал в подъезде дома, тщательно вымыл квартиру, нож выкинул.

Судом избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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