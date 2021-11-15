890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Дорога особой прочности появилась в Карелии 7
08.12.2021 14:03
В Петрозаводске задержали местного жителя, совершившего жестокое убийство 2
08.12.2021 15:32
В Петрозаводске ищут мужчину, скрывшегося от суда (ФОТО) 10
08.12.2021 16:18
Парламентский комитет рассмотрел федеральный законопроект о введении QR-кодов 12
08.12.2021 20:18

В Карелии мужчина зарезал приятеля и спрятал труп в подъезде

Новости. Криминал
12:43, 09 Декабря 2021
фото: © Fotolia / Tiko Aramyan

Новости партнеров

В Беломорске произошла поножовщина, в результате которой погиб человек.

Беломорские следователи возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом информирует Следком.

По данным следствия, убийство произошло 24 ноября в квартире жилого дома в Беломорске. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры с приятелем нанес ему множественные удары ножом. Потерпевший умер. С целью скрыть следы преступления обвиняемый вынес труп из квартиры и спрятал в подъезде дома, тщательно вымыл квартиру, нож выкинул.

Судом избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Карелии пьяный постоялец интерната порезал ножом соседа.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.12.2021, 10:31
Замглавы Петрозаводска отправил ночью мэру СМС о своем увольнении
02.12.2021, 15:03
Сильные морозы в Карелии сменит оттепель
05.12.2021, 09:27
СКАЗКА: Спикер горсовета Петрозаводска предлагает поступить, как «маленький принц», и привести в порядок планету
06.12.2021, 15:01
Продажа здания 1903 года постройки в Петрозаводске вызвала ажиотаж среди покупателей
05.12.2021, 19:25
Водитель погиб, упав на машине в овраг с ледяной водой в районе Карелии
06.12.2021, 07:35
Жители Пятого поселка в Петрозаводске умоляют не ставить забор у железной дороги

Аналитика

08.12.2021 09:11
Тема недели
QR-коды, которые раскололи общество 17
На площадке Общественной палаты прошла бурная дискуссия по законопроектам, которые предполагают введение QR-кодов.
Ни детского сада, ни памятника 8
06.12.2021 15:29
«Получил хороший урок» 9
03.12.2021 16:42
Мало денег, возьмем у народа 5
03.12.2021 13:38
В районе Древлянка осваивается новый микрорайон
02.12.2021 12:38
Вся аналитика

Чтиво

07.12.2021 14:42
Личное мнение
Зима как «катастрофа» 18
Почему борьба со снегопадом в регионе, приравненном к Крайнему Северу, превратилась в ежегодную зимнюю войну?
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
Мечта Шуры Балаганова 5
03.12.2021 15:37
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»