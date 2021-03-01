В Карелии мужчина зашел к знакомой на чашку чая и ушел с ее телефоном

Житель Кондопоги пытался продать телефон гостеприимной хозяйки, чтобы купить алкоголь.

В полицию обратилась 38-летняя кондопожанка. Она рассказала, что у неё похитили мобильный телефон стоимостью более 7000 рублей. Женщина предположила, что это мог совершить её знакомый, который недавно заходил к ней в гости в общежитие на чашку чая, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже – 30-летнего местного жителя. У него полицейские обнаружили и изъяли гаджет. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что совершил преступление спонтанно, будучи сильно пьяным. Мобильный телефон он похитил в момент, когда хозяйка комнаты вышла на кухню. Кондопожанин пытался продать гаджет, чтобы купить спиртное, однако осуществить задуманное не успел.

По факту кражи с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело.

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