В Карелии мужчина зверски расправился с сестрой-инвалидом

Инцидент произошел в сентябре 2019 года в Олонецком районе, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, пьяный 51-летний мужчина пришел домой к своей 44-летней сестре в поселке Устье Видлицы и избил ее руками, металлическим костылем и деревянной палкой, а затем задушил.



Женщина являлась инвалидом и не могла защитить себя и оказать сопротивление – находилась в беспомощном состоянии.

Злоумышленник заключен под стражу.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее пенсионер из Карелии задушил возлюбленную.