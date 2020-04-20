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В Карелии мужчина зверски расправился с сестрой-инвалидом

Новости. Криминал
17:00, 20 Апреля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Инцидент произошел в сентябре 2019 года в Олонецком районе, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, пьяный 51-летний мужчина пришел домой к своей 44-летней сестре в поселке Устье Видлицы и избил ее руками, металлическим костылем и деревянной палкой, а затем задушил.

Женщина являлась инвалидом и не могла защитить себя и оказать сопротивление – находилась в беспомощном состоянии.

Злоумышленник заключен под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее пенсионер из Карелии задушил возлюбленную.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-04-20 17:59:13
Самобытный блогер Сашка Степанов об этом не расскажет.
кир
2020-04-20 18:20:01
Новый, и Поташов не расскажет.
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