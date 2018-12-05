11:20, 05 Декабря 2018
В Карелии мужчину наказали за фиктивную регистрацию двух граждан из другого региона
Новости по теме
Загрузка...
Житель Олонецкого района приговорен судом к штрафу за фиктивную регистрацию граждан РФ, сообщили в районной прокуратуре.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проведенной прокуратурой района проверки исполнения миграционного законодательства.
Установлено, что подсудимый в принадлежащей ему квартире фиктивно зарегистрировал двух граждан РФ, приехавших в Олонецкий район из другого региона для осуществления трудовой деятельности, которые фактически по месту регистрации не проживали и проживать здесь не намеревались.
В судебном заседании подсудимый вину в совершении данного преступления полностью признал.
Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.11.2018, 13:59
01.12.2018, 10:29
03.12.2018, 11:54
05.12.2018, 12:17
28.11.2018, 06:40
Аналитика
04.12.2018 10:51
Обществоведение
Карельский городок рискует утонуть в фекалиях - компания, владеющая сетями водоотведения, обанкротилась.
03.12.2018 10:45
29.11.2018 13:34
28.11.2018 13:52
Чтиво
04.12.2018 16:05
Личное мнение
В Карелии нет денег на повышение ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, но на материальное поощрение республиканского руководства финансирование нашлось.
30.11.2018 14:54
30.11.2018 12:29
30.11.2018 10:00
Медиа
Сегодня 10:46
Опрос
Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?
Комментарии