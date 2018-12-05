В Карелии мужчину наказали за фиктивную регистрацию двух граждан из другого региона

Житель Олонецкого района приговорен судом к штрафу за фиктивную регистрацию граждан РФ, сообщили в районной прокуратуре.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проведенной прокуратурой района проверки исполнения миграционного законодательства.

Установлено, что подсудимый в принадлежащей ему квартире фиктивно зарегистрировал двух граждан РФ, приехавших в Олонецкий район из другого региона для осуществления трудовой деятельности, которые фактически по месту регистрации не проживали и проживать здесь не намеревались.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении данного преступления полностью признал.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.