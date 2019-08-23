В Карелии на федеральных дорогах ограничат движение транспорта из-за начала ремонтных работ

Новые ограничения движения транспорта по федеральным дорогам в Карелии вводятся с 23 августа.

На двух участках автодороги А-119 Вологда – Медвежьегорск – автомобильная дорога Р-21 "Кола" вводится временное ограничение движения транспорта.

Управление трассы "Кола" информирует, что в связи с началом ремонтных работ с 23 августа вводится временное ограничение движения транспорта на мостах через реку Тамбица на 540-м километре и реку Пяльма на 526-м километре автодороги А-119 Вологда – Медвежьегорск – автомобильная дорога Р-21 "Кола".

Организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Ограничение продлится до 15 ноября 2020 года.

В связи с началом капитального ремонта участка автодороги Р-21 "Кола" с 749-го по 761-й километр в Сегежском районе Республики Карелия с 23 августа вводится временное ограничение движения транспорта. Период ограничения - до 5 ноября 2020 года.

В местах производства работ организуется реверсивное движение со светофорным регулированием.

Просим учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, строго соблюдать ПДД и скоростной режим в местах производства работ.