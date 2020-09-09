В Карелии на сегодняшний день от COVID-19 не излечились еще 718 человек

Число инфицированных в республике возросло до 3413, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с COVID-19.

В Карелии подтверждено 28 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 20, в Сортавале – 1, в Пряжинском районе – 3 (поселок Матросы), в Кондопоге – 2, в Питкяранте – 1, в Беломорске – 1.

Выздоровели еще 35 человек: в Петрозаводске – 17, в Лоухском районе – 11, в Питкярантском районе – 1, в Сортавальском районе – 1, в Кемском районе – 3, в Прионежском районе – 1, в Кондопожском районе – 1.

Всего выздоровели 2695 человек.

На данный момент еще 718 человек не излечились от COVID-19.

На самокарантине находятся 939 человек (-5 за сутки).

В обсерваторе пребывают 12 человек.

Проведено 155091 исследований (+1607 за сутки).

За последние 24 часа летальных случаев не зафиксировано. Всего в республике умерли 32 пациента с ковидной инфекцией. 9 сентября стало известно о смерти 88-летней петрозаводчанки.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 555,8 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 709,4 случая, по Северо-Западу – 714,7.