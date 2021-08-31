В Карелии на трассе «Кола» разбился автомобиль, в котором находились женщина с тремя детьми

Все пострадавшие в результате аварии были доставлены в Сегежскую ЦРБ, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

На 695 километре федеральной трассе «Кола», на территории Сегежского района, в 01.30 ночи 31 августа женщина-водитель на автомобиле Subaru Impreza XV не справилась с управлением, в результате чего машину занесло, она съехала в кювет, опрокинулась и врезалась в дерево.

В автомобиле, помимо 31-летней женщины, находились дети — девочки 6-ти, 9-ти и 12-ти лет. Все они были доставлены в Сегежскую ЦРБ. Машина получила механические повреждения.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства аварии устанавливаются.