В Карелии на вертолете госпитализировали женщину с послеродовыми осложнениями

Роженицу с осложнениями доставили из Сортавалы в Республиканскую больницу в Петрозаводск.

Как сообщается в паблике санавиации, 18 ноября из Сортавалы в Республиканскую больницу им. В.А.Баранова вПетрозаводск на вертолете санавиации госпитализировали 40-летнюю женщину с диагнозом акушерский сепсис.