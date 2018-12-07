В Карелии на водоемах погибли пять рыбаков

Трагические события произошли 24, 25 ноября и 5 декабря. Среди погибших была семейная пара, сообщили в МЧС Карелии.

Первый случай гибели произошел на лесном озере в 16 км от поселка Лоймозеро в Суоярвском районе. По неизвестной причине (провалился под лед или утонул) погиб мужчина.

25 ноября, по сообщению пресс-службы МЧС, в районе озера Ляхмяламби водолазы поисково-спасательной службы нашли тела пропавшей семейной пары.

В этот же день на водоеме около деревни Корза в Пряжинском районе мужчина провалился под лед, выбрался и умер от переохлаждения.

5 декабря двое рыбаков отправились на рыбалку на о. Сямозеро. Один из них провалился под лед и утонул. Второму удалось спастись.