В Карелии на водоемах погибли пять рыбаков

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Трагические события произошли 24, 25 ноября и 5 декабря. Среди погибших была семейная пара, сообщили в МЧС Карелии.
Первый случай гибели произошел на лесном озере в 16 км от поселка Лоймозеро в Суоярвском районе. По неизвестной причине (провалился под лед или утонул) погиб мужчина.
25 ноября, по сообщению пресс-службы МЧС, в районе озера Ляхмяламби водолазы поисково-спасательной службы нашли тела пропавшей семейной пары.
В этот же день на водоеме около деревни Корза в Пряжинском районе мужчина провалился под лед, выбрался и умер от переохлаждения.
5 декабря двое рыбаков отправились на рыбалку на о. Сямозеро. Один из них провалился под лед и утонул. Второму удалось спастись.
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