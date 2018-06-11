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Новости. Общество
10:50, 11 Июня 2018

В Карелии начали штрафовать за парковку на газонах

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С 9 июня в Карелии вступают в силу поправки к региональному закону об административных правонарушениях в сфере благоустройства.

Законодательное собрание Карелии в конце 2017 года – в начале 2018 года приняло несколько поправок к региональному закону "Об административных правонарушениях", ужесточающих санкции за нарушение благоустройства территорий общего пользования в муниципалитетах республики. Часть поправок вступили в силу с 1 января и 8 февраля этого года. Остальные начинают действовать с 9 июня, решение об этом депутаты приняли на заседании 28 мая.

Одной из самых главных поправок, вступающих в силу с 9 июня, стоит назвать штраф за парковку автомобилей на газонах. Даже если на газоне уже не растет трава и сломан по периметру поребрик.  Штраф за такую парковку – от 2 тыс. до 4 тыс. рублей.

Подробнее читайте здесь.

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