В Карелии начали спасать ребенка-инвалида, родители которого не спят уже 4 года, чтобы он не умер

Родители Захарки, 4-летнего мальчика-инвалида, рассказали, какая помощь пришла им после опубликования в СМИ истории об их семье.

Захарка – 4-летний мальчик, который из-за врачебной ошибки стал инвалидом. Первые 1,5 года малыш провел в реанимации, а после по решению консилиума врачей был отправлен домой на доживание, где уже 2,5 года, вопреки страшным прогнозам, продолжает жить.

Жить ему, конечно, не просто: глотать он не может, дышит через трубку, вставленную в трахею, кормят его с помощью зонда, который пропускают через нос прямо в желудок. Заболеть может в любой момент, от любой инфекции, поэтому рядом с кроваткой практически никогда не выключается ультрафиолетовая лампа. В течение нескольких лет родители не спят и дежурят у кроватки, откачивая жидкость из дыхательной трубки, чтобы Захарка не задохнулся.

Бороться с недугами помогают все: волонтеры, организовавшие сборы средств через группы в соцсетях, благотворители, неравнодушные люди, фонд Арины Тубис…

Но реально помочь Захарке могут врачи клиники в Израиле.

Операция за границей, которая избавит ребенка от трубки в горле и даст ему шанс начать самостоятельно дышать, стоит 20 тысяч долларов. На сегодняшний день собрано уже 800 тысяч рублей, не хватает еще 340 тысяч. Объявленный сбор средств все время продлевают, но так и не получается собрать нужную сумму.

На страницах нашего издания был опубликован материал о Захарушке, на который откликнулось множество добрых людей.

Как рассказала мама Захарки, за 1,5 дня после появления материала в средствах массовой информации на карту было перечислено 270 тысяч, а из Финляндии отправили специальное питание.

Подключился и наш карельский Минздрав.

"Мы организовали для Захара обследование в Педиатрической академии Санкт-Петербурга, куда мальчик выедет 22 февраля, доставит его туда реанимобиль медицины катастроф, который заберет ребенка из дома в Кончезере и довезет до места госпитализации, - сказал главный педиатр Карелии Мария Громова, - также обсудим с районнной больницей Кондопоги вопрос об обеспечении Захара расходными материалами, необходимыми для жизни – зонды, физраствор".

"Низкий мой материнский поклон всем, кто помогает нашему сыну, столько людей откликнулись", - написала мама Захара.

Если вы захотите помочь:

Группа помощи в ВК: vk.com/ereminzaharhelp

Страница в Инстаграм: instagram.com/eremin_zahar_help

Документы: vk.com/album-90490987_213433633

Счета на лечение: vk.com/album-90490987_231593021

Реквизиты: vk.com/topic-90490987_35278586

Наша история: vk.com/topic-90490987_31967524

Размещение в ПВМ: vk.com/wall-27655043_125320

БЫСТРЫЕ СПОСОБЫ ПОМОЧЬ ЗАХАРУ ЕРЕМИНУ:

Реквизиты:

Карта Сбербанк: 5469 2500 1197 4239

Получатель: Ерёмина Юлия Альбертовна

МТС: +7 (911) 403 30 73

Яндекс Деньги: 410012990083178

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