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Новости. Общество
11:39, 09 Февраля 2018

В Карелии начали спасать ребенка-инвалида, родители которого не спят уже 4 года, чтобы он не умер

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Родители Захарки, 4-летнего мальчика-инвалида, рассказали, какая помощь пришла им после опубликования в СМИ истории об их семье.

Захарка – 4-летний мальчик, который из-за врачебной ошибки стал инвалидом. Первые 1,5 года малыш провел в реанимации, а после по решению консилиума врачей был отправлен домой на доживание, где уже 2,5 года, вопреки страшным прогнозам, продолжает жить.

Жить ему, конечно, не просто: глотать он не может, дышит через трубку, вставленную в трахею, кормят его с помощью зонда, который пропускают через нос прямо в желудок. Заболеть может в любой момент, от любой инфекции, поэтому рядом с кроваткой практически никогда не выключается ультрафиолетовая лампа. В течение нескольких лет родители не спят и дежурят у кроватки, откачивая жидкость из дыхательной трубки, чтобы Захарка не задохнулся.

Бороться с недугами помогают все: волонтеры, организовавшие сборы средств через группы в соцсетях, благотворители, неравнодушные люди, фонд Арины Тубис…

Но реально помочь Захарке могут врачи клиники в Израиле.

Операция за границей, которая избавит ребенка от трубки в горле и даст ему шанс начать самостоятельно дышать, стоит 20 тысяч долларов. На сегодняшний день собрано уже 800 тысяч рублей, не хватает еще 340 тысяч. Объявленный сбор средств все время продлевают, но так и не получается собрать нужную сумму.

На страницах нашего издания был опубликован материал о Захарушке, на который откликнулось множество добрых людей.

Как рассказала мама Захарки, за 1,5 дня после появления материала в средствах массовой информации на карту было перечислено 270 тысяч, а из Финляндии отправили специальное питание.

Подключился и наш карельский Минздрав.
"Мы организовали для Захара обследование в Педиатрической академии Санкт-Петербурга, куда мальчик выедет 22 февраля, доставит его туда реанимобиль медицины катастроф, который заберет ребенка из дома в Кончезере и довезет до места госпитализации, - сказал главный педиатр Карелии Мария Громова, - также обсудим с районнной больницей Кондопоги вопрос об обеспечении Захара расходными материалами, необходимыми для жизни – зонды, физраствор".

"Низкий мой материнский поклон всем, кто помогает нашему сыну, столько людей откликнулись", - написала мама Захара.

Если вы захотите помочь:

Группа помощи в ВК: vk.com/ereminzaharhelp
Страница в Инстаграм: instagram.com/eremin_zahar_help
Документы: vk.com/album-90490987_213433633
Счета на лечение: vk.com/album-90490987_231593021
Реквизиты: vk.com/topic-90490987_35278586
Наша история: vk.com/topic-90490987_31967524
Размещение в ПВМ: vk.com/wall-27655043_125320
БЫСТРЫЕ СПОСОБЫ ПОМОЧЬ ЗАХАРУ ЕРЕМИНУ:
Реквизиты:
 Карта Сбербанк: 5469 2500 1197 4239
Получатель: Ерёмина Юлия Альбертовна
 МТС: +7 (911) 403 30 73
 Яндекс Деньги: 410012990083178
 Qiwi-кошелек: +79114153592
 Paypal: 79114153592@mail.ru

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
2018-02-09 13:40:00
"..Подключился и наш карельский Минздрав...", вот так всегда - только из-под палки либо на общественном резонансе. а то ранее мешало???
Сеня
2018-02-09 11:58:49
З40000 руб. осталось то . Губернатор должен помочь вместе с фед .инспектором на пару. Да и остальные обществ.организации должны помочь . нельзя оставлять ребёнка в беде.
2018-02-09 13:50:13
Сеня, не 340, а 70, т.к. 270 уже поступило. я не в том плане, что считаю чужие деньги, а в том, что совсем чуть-чуть осталось. люди, впереди выходные, все-равно прогуляете-проедите-пробухаете! расставляйте правильно приоритеты!
перечислят больше - я только за - пригодятся
Сеня
2018-02-09 14:01:46
Все правильно делаете , думаю все откликнутся. Правительство , не спите !!!, И всякие .....тоже .
Гость
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