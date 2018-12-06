В Карелии начались работы по консервации Успенской церкви

В Кондопоге началось строительство защитной конструкции над уцелевшими фрагментами Успенской церкви, которую в августе поджег подросток, сообщает пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

Защитное укрытие над уцелевшими нижними венцами храма, а также алтарным перерубом поможет не только сохранить важные фрагменты и защитить их от неблагоприятных погодных условий, но и создать условия для их дальнейшего обследования. Попечительским советом по восстановлению Успенской церкви принято решение о расходовании 300 тысяч рублей на установку временного консервационного укрытия из средств, собранных Благотворительным фондом "Северный духовный путь".

Также до конца года будут проведены работы по утилизации сгоревших бревен храма, а демонтированные элементы Успенской церкви будут перевезены в складские помещения для их последующей реставрации. Работы будут вестись в отапливаемых складских помещениях на территории Шунгитового завода, который находится в трех километрах от погоста.

Одновременно с реставрационными работами в следующем году планируется проведение археологических, инженерно-геологических и инженерно-геодезических исследований территории, где находилась церковь. Заявка на получение средств из федерального бюджета на указанные цели направлена в министерство культуры РФ.

Продолжается сбор средств на восстановление храма Успения Пресвятой Богородицы. По состоянию на 30 ноября, благотворительным фондом собрано 5 млн 260 тысяч рублей.

Напомним, утром 10 августа в Кондопоге произошел пожар в Успенской церкви, построенной в 18-м веке и являющейся памятником федерального значения. За несколько часов огонь полностью уничтожил строение. Обвиняемый в поджоге подросток был арестован.