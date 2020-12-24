В Карелии начался прием заявок на участие в "Гиперборее-2021"

В рамках фестиваля "Гиперборея – 2021" стартовал прием заявок на XX Международный конкурс снежных и ледовых скульптур, сообщили в администрации Петрозаводска.

Анкеты участников и эскизы творческих работ принимаются до 15 января.

Городской дом культуры приглашает российские и зарубежные команды (от трех человек) к участию в XX Международном конкурсе снежных и ледовых скульптур. Ежегодное творческое состязание состоится в рамках фестиваля "Гиперборея – 2021" в Петрозаводске с 2 по 6 февраля. Формат проведения зимнего праздника будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Участникам проекта предлагается на выбор одна из трех номинаций: "Ледовая скульптура", "Снежная скульптура – большой куб" и "Снежная скульптура – малый куб". В последней могут состязаться конкурсанты младше 18 лет.

Сейчас в адрес организаторов уже начали поступать первые заявки. Для участия в конкурсе необходимо подготовить анкету и эскиз будущей фигуры. В каждой номинации будет отобрано по 10 команд. Авторы больших скульптур, ставшие победителями и призерами конкурса, получат денежные призы. Остальных наградят дипломами и памятными подарками. Также одной из команд достанется специальный приз – "Кубок Борея".

С условиями проведения Международного конкурса снежных и ледовых скульптур можно ознакомиться в прикрепленном документе.

Заявки на участие в проекте принимаются до 15 января по электронной почте: cymbal.scc@gmail.com или по адресу: г. Петрозаводск, площадь Кирова, д. 1 (Городской дом культуры). Телефон для справок: 8(8142) 76-61-29.

Итоги конкурса будут объявлены 6 февраля.