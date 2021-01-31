В Карелии начался сбор подписей против нового рыбоводного участка на Онежском озере

Участок планируется разместить в Оровгубе на территории Повенецкого городского поселения.

Жители Медвежьегорского района Карелии объявили сбор подписей под петицией к республиканскому министерству сельского и рыбного хозяйства против формирования нового рыбоводного участка в Оровгубе Онежского озера, расположенной на территории Повенецкого городского поселения. "Мы считаем недопустимым формирование новых рыбоводных участков в Оровгубе и в общем в Карелии до тех пор, пока не будет проведена ревизия всех действующих форелевых хозяйств на предмет обращения с отходами", – говорится в петиции.

Напомним, карельский Минсельхоз назначил на 10 февраля очередное заседание комиссии по определению границ рыбоводных участков. На нем предполагается рассмотреть вопрос о формировании двух новых участков для выращивания форели – на Онежском и Ройк-Наволоцком озерах. На Онежском озере форелевое хозяйство планируется разместить в Оровгубе, на территории Повенецкого городского поселения Медвежьегорского района, а Ройк-Наволоцкое озеро находится в Поросозерском сельском поселении Суоярвского района.