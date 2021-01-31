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В Карелии начался сбор подписей против нового рыбоводного участка на Онежском озере

Новости. Общество
15:23, 01 Февраля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Колбасов
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Участок планируется разместить в Оровгубе на территории Повенецкого городского поселения.

Жители Медвежьегорского района Карелии объявили сбор подписей под петицией к республиканскому министерству сельского и рыбного хозяйства против формирования нового рыбоводного участка в Оровгубе Онежского озера, расположенной на территории Повенецкого городского поселения. "Мы считаем недопустимым формирование новых рыбоводных участков в Оровгубе и в общем в Карелии до тех пор, пока не будет проведена ревизия всех действующих форелевых хозяйств на предмет обращения с отходами", – говорится в петиции.

Напомним, карельский Минсельхоз назначил на 10 февраля очередное заседание комиссии по определению границ рыбоводных участков. На нем предполагается рассмотреть вопрос о формировании двух новых участков для выращивания форели – на Онежском и Ройк-Наволоцком озерах. На Онежском озере форелевое хозяйство планируется разместить в Оровгубе, на территории Повенецкого городского поселения Медвежьегорского района, а Ройк-Наволоцкое озеро находится в Поросозерском сельском поселении Суоярвского района.

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Комментарии

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бюджет
2021-02-01 15:36:35
А я предлагаю, может и не прав, по тихому сделать анализ кормов и воды, где выращивают форель, но не в Карелии, а в Питере, например. Если нормы ПДК превышены, то сделать официальный анализ и в суд. Предъявить иск фирме-выращивателю форели за ВСЕ свои болезни.
David
2021-02-01 15:48:57
бюджет, Ну ты прям как с Марса прилетел. Пацаны порешали вопрос, рыбе -быть! Тут такие бабки на кону, это тебе не Шиес где мусор видно...
Гость
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