В Карелии начался сбор вещей для погорельцев из Беломорска

Центр помощи Беломорска собирает вещи для погорельцев с детьми, которые пострадали во время пожара в общежитии.

Центр помощи детям №5 в Беломорске собирает вещи для погорельцев, сообщает паблик в соцсети "Беломорск | Официальная группа".

Пострадавшим во время пожара необходимы предметы первой необходимости – постельное белье, посуда, детские вещи и предметы гигиены вроде подгузников. Контакты для связи с организаторами, а также адрес, куда можно доставить помощь, указаны в паблике.

Пожар в общежитии на улице Воронина,6 в Беломорске произошел днем 6 октября. Спасатели эвакуировали 29 человек, среди которых было 7 детей. Погибших и пострадавших нет.