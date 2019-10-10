В Карелии начался сбор вещей для погорельцев из Беломорска

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Центр помощи Беломорска собирает вещи для погорельцев с детьми, которые пострадали во время пожара в общежитии.
Центр помощи детям №5 в Беломорске собирает вещи для погорельцев, сообщает паблик в соцсети "Беломорск | Официальная группа".
Пострадавшим во время пожара необходимы предметы первой необходимости – постельное белье, посуда, детские вещи и предметы гигиены вроде подгузников. Контакты для связи с организаторами, а также адрес, куда можно доставить помощь, указаны в паблике.
Пожар в общежитии на улице Воронина,6 в Беломорске произошел днем 6 октября. Спасатели эвакуировали 29 человек, среди которых было 7 детей. Погибших и пострадавших нет.
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