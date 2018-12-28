В Карелии нарушителям правил безопасности при ведении работ на заводе, где обгорели трое рабочих, грозит пять лет тюрьмы

В Медвежьегорском районе возбуждено уголовное дело по факту получения работниками травм на производстве, один из троих рабочих мачтопропиточного завода скончался, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, трагедия на Сеесъярвском мачтопропиточном заводе в селе Паданы, где трое рабочих получили ожоги от 30 до 80% тела, произошла 20 декабря. По версии следствия, один из работников проводил покрасочные работы в технической цистерне, где потерял сознание в связи с токсичностью внутри емкости. Двое рабочих предприятия залезли в цистерну, чтобы помочь пострадавшему, но тоже потеряли сознание. После этого работники предприятия приняли решение вскрыть емкость с внешней стороны и при помощи тяжелого оборудования начали производить резку металла. В этот момент внутри цистерны произошло воспламенение горючих паров, мужчины получили ожоги различной степени.

Потерпевшим была оказана медицинская помощь. Они были эвакуированы в специализированное профильное учреждение Санкт-Петербурга. Но один из работников скончался, рассказали в Следкоме Карелии.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет, уточнили в ведомстве.