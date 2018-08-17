16:02, 17 Августа 2018
В Карелии нашли мужчину, который ушел из дома в шлепках, и пропадал девять дней
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Мужчина, пропавший 8 августа в Питкярантском районе, найден, сообщает МВД Карелии.
Как сообщалось, 32-летний мужчина ушел из дома в деревне Мансила 8 августа и не вернулся. Был объявлен розыск. Для поисков привлечены волонтеры.
"Он сам нашелся, вышел из леса, где все это время он был, устанавливается", - пояснили в МВД.
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