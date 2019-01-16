В Карелии нашли мужчину, пропавшего в Рождество

В группе поискового отряда "Доброспас" объявили о завершении поиска мужчины, пропавшего 7 января. Мужчина найден живым.

Напомним, полиция вела розыск 43-летнего Эдуарда Т., который вечером 7 января вышел из гаража на ул. Гражданской в Сегеже и не вернулся.

Мужчину нашли живым.