В Карелии назвали число больных педикулезом

С начала года в республике зарегистрировано более 300 случаев педикулеза, сообщили у Роспотребнадзоре Карелии.

По данным Всемирной организации здравоохранения постоянному риску заражения педикулезом подвержены несколько миллиардов людей во всем мире. Педикулез является самым распространенным паразитарным заболеванием.

В Карелии в 2018 году зарегистрировано 745 случаев педикулеза (в том числе среди детей до 17 лет – 575 случаев).

За 7 месяцев 2019 года зарегистрировано 318 случаев педикулеза.



Педикулез – заразное заболевание, вызываемое паразитированием на теле человека вшей. Заражение людей платяными и головными вшами происходит при контакте с людьми, имеющими педикулёз: в организованных коллективах (в школах, детских образовательных учреждениях и др.), в местах скопления людей (в переполненном транспорте), при совместном проживании в семье, квартире (использование общих расчёсок, щёток, постельных принадлежностей, одежды и т.д.).

Дети могут заразиться вшами при заимствовании головного убора, шарфа, куртки с капюшоном, расчёски и др. у лиц с педикулезом.

Как вывести вшей у детей перед школой, читайте здесь.