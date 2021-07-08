В Карелии назвали имя лучшего печника страны

В Петрозаводском техникуме городского хозяйства республике прошел финальный этап Всероссийского конкурса на лучшего печника.

На федеральном этапе мастера соревновались в изготовлении печей – барбекю. Кроме того, конкурсанты должны были ответить на 53 вопроса теоретической части. В зачете учитывалось и время изготовления печи. Детали изделий готовились на месте с помощью специально приобретенных инструментов, которые останутся в распоряжении техникума, сообщается на сайте правительства республики.

По итогам конкурса лучшим печником был признан Константин Сметанин из Кировской области. Он работает печником с 2012 года. Специализируется на изготовлении русских печей, печных комплексах и отопительно-варочных печах.

Второе место завоевал Александр Коновалов из Краснодарского края, уступив лидеру всего полбалла. Александр - большой профессионал в печестроении, работает более 14 лет, специализируется на строительстве отопительно-варочных, отопительных печей и комплексах барбекю.

Третье место у Андрея Июдина из Петрозаводска. Андрей - опытный мастер печного дела, строит печи более 15 лет и за весь период работы изготовил их более 200.

В конкурсе принимали участие представители из 9 регионов: Санкт-Петербурга, Вологодской, Иркутской и других областей, Красноярского края, Чувашии.

В правительстве напомнили, в процессе подготовки к федеральному этапу конкурса за два года техникум городского хозяйства получил около 10 млн рублей, была благоустроена площадка у техникума, в распоряжении учреждения останутся режущие электрические инструменты, современные камнерезные станки. Как отметил директор техникума Михаил Гордин, оборудование будет использоваться для проведения профессиональных соревнований по программам Ворлдскиллс. Печи, выложенные лучшими мастерами России, могут стать объектом туристического показа.

Организаторами конкурса выступило Министерство труда и социальной защиты РФ, Ассоциации «Русское печное общество», правительство республики. На всероссийском уровне лучшего печника по предложению Карелии выбирали впервые.