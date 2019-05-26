В Карелии не хватает реставраторов и денег на спасение памятников старины

Для сохранения объектов деревянного зодчества в республике нет ни денег, ни достаточного количества реставраторов.

Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации министерства культуры РФ объявила в мае конкурс на реставрацию церкви Александра Свирского в заонежской деревне Космозеро. Казалось бы, жителям Карелии можно только радоваться, что в российском бюджете нашлись деньги на восстановление деревянного храма, срубленного в конце XVIII века. Однако, как сообщила руководитель республиканского управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова, карельские власти попросили Минкультуры России отменить конкурс.

"У нас сейчас нет грамотных специалистов в области реставрации, незадействованных на других объектах", – заявила Алипова на слушаниях по проблемам сохранения памятников деревянного зодчества, которые прошли вечером 23 мая в Общественной палате Карелии. По словам руководителя управления, она разделяет обеспокоенность жителей Заонежья, которые опасаются, что деревянный храм в Космозере может повторить судьбу Варваринской церкви в деревне Яндомозеро, которая была разобрана несколько лет назад для реставрации и до сих пор не восстановлена.

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