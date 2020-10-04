В Карелии неадекватный мужчина устроил в дебош в магазине

В Сортавале росгвардейцы задержали посетителя магазина, который оскорблял продавцов.

Как сообщили в управлении Росгвардиии Карелии, инцидент произошел в выходные в одном из магазинов Сортавалы. Прибывшие по экстренному вызову в торговое заведение росгвардейцы выяснили, что покупатель оскорблял продавцов магазина, используя ненормативную лексику, вел себя неадекватно, проявлял агрессию.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину. Им оказался 42- летний житель Сортавалы. Он был передан полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее росгвардейцы задержали пьяного дебошира в магазине в городе бумажников Карелии.