В Карелии недавно освободившийся из колонии молодой человек убежал из магазина с пятью сковородками

В Кондопоге рецидивист украл из магазина посуду на 8 700 рублей.

Как рассказали в МВД Карелии, вечером 26 декабря в кондопожскую полицию поступило сообщение о грабеже. Неизвестный мужчина, набрав пять сковородок, быстро покинул торговый зал без оплаты товара, несмотря на оклики персонала магазина. Заявленный ущерб превысил 8 700 рублей.

Полицейские с помощью записей камер видеонаблюдения установили личность грабителя — мужчина 1991 года рождения оказался знаком стражам порядка. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, недавно покинул место лишения свободы.

Как выяснили полицейские, незаконно добытую посуду кондопожанин сбыл. В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело о грабеже.

Ранее сообщалось, Карелия заняла первое место в России по числу разбоев и грабежей.