В Карелии неизвестный на мопеде сбил 9-летнего ребенка и уехал с места ДТП

ДТП с участием мопеда и велосипеда произошло в Пряже, сообщили в Госавтоинспекции республики.

Автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего 8 июля в 19.20 в Пряже, на улице Лесная, в районе дома № 30.

Согласно предварительным данным, неизвестный водитель на мопеде сбил 9-летнюю девочку-велосипедиста. Оказав первую помощь и оставив ребенка с ее родными, водитель мопеда покинул место ДТП.

В результате аварии девочка пострадала. Бригада «скорой», прибывшая на место ДТП, оказала ей необходимую медицинскую помощь.