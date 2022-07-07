В Карелии неизвестный на мопеде сбил 9-летнего ребенка и уехал с места ДТП

ДТП с участием мопеда и велосипеда произошло в Пряже, сообщили в Госавтоинспекции республики.
Автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего 8 июля в 19.20 в Пряже, на улице Лесная, в районе дома № 30.
Согласно предварительным данным, неизвестный водитель на мопеде сбил 9-летнюю девочку-велосипедиста. Оказав первую помощь и оставив ребенка с ее родными, водитель мопеда покинул место ДТП.
В результате аварии девочка пострадала. Бригада «скорой», прибывшая на место ДТП, оказала ей необходимую медицинскую помощь.
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