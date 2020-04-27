В Карелии новым заболевшим Covid-19 оказался малыш из ранее выявленной группы массового заражения

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за последние сутки выросло на одного человека.

Число заболевших коронавирусом в Карелии на 28 апреля составило 63.

За последние сутки был выявлен один новый случай заболевания Covid-19.

Заболевшим оказался двухлетний ребенок из ранее выявленной группы массового заражения, написал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

Напомним, за несколько дней у 16 человек из одного круга общения был выявлен коронавирус. Они контактировали с тремя ранее заболевшими лицами. Итого, 19 человек заболели вследствие близких контактов. В том числе это дети и люди преклонного возраста.