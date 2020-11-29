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В Карелии обманщик доверчивых пенсионеров отправился в колонию на 4,5 года

Новости. Криминал
15:57, 30 Ноября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Алпаткин
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Петрозаводский суд отправил в колонию молодого человека, который ходил по квартирам и навязывал пенсионерам установку оборудования.

Петрозаводский городской суд признал виновным в мошенничестве 22-летнего уроженца Пскова и приговорил его к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает прокуратура Карелии. Подсудимый совершил 41 преступление по статье "Мошенничество".

Мужчина совершал хищения имущества граждан путём обмана в составе организованной группы.  Ее участники искали газифицированные дома, представляясь работниками организации "Безопасный Дом".  Они приходили в квартиры доверчивых пожилых людей и вводили их в заблуждение относительно необходимости обязательной и возмездной установки сигнализаторов загазованности и пожарных извещателей в каждой квартире.

Под влиянием обмана пенсионеры передавали преступникам деньги в суммах от 1 200 до 13 тыс. рублей.

Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в ходе которого он обязался давать показания, направленные на изобличение других участников преступной группы.

Ранее сообщалось, что ведунья из Карелии нагадала жительнице Новосибирска на 2,5 млн рублей.

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Комментарии

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Горожанин
2020-11-30 16:03:14
Это правильно, поделом им. А где которые по электрике работают?! Тоже должны сидеть.
Гость
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