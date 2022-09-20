В Карелии обманутый пенсионер выслал почти треть миллиона рублей мошенникам

Пожилой мужчина доверился злоумышленникам, которые представились представителями правоохранительных органов.

20 сентября около полуночи в полицию Петрозаводска обратился мужчина 1939 года рождения. Он сообщил, что стал жертвой обмана и лишился всех накоплений, информирует МВД.

Днем на телефон пенсионера поступил звонок с незнакомого номера. Неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил мужчине, что с его банковского счёта пытаются похитить деньги. В целях предотвращения незаконной операции он предложил перевести все сбережения на новый «безопасный» счёт.

Под руководством собеседника петрозаводчанин направился в банк и обналичил 290 000 рублей. Затем он пошёл в один из торговых центров и через банкомат перевел все средства на сторонние номера телефонов. Для этого ему пришлось выполнить 20 операций.

Звонки на этом не прекратились. Горожанина стали убеждать, что денежных средств недостаточно. Это показалось ему странным, он догадался, что его обманывают. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске таксистка забрала деньги у обманутого пенсионера и передала мошенникам.