В Карелии обокрали сотрудника ЖКХ

В полицию Сегежского района обратился 42-летний горожанин с заявлением о краже денег и карты, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель пояснил, что работает в сфере ЖКХ. Когда он собирался выезжать на вызов, то обнаружил, что со стола пропало его имущество. Коллеги отрицали свою причастность к произошедшему, поэтому гражданин обратился за помощью к правоохранителям.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 46-летнего ранее судимого местного жителя. По версии правоохранителей, он незаметно проник в служебное помещение организации, где ранее работал, и похитил имущество. Впоследствии он расплатился чужой картой бесконтактным способом в нескольких магазинах при покупке алкогольных напитков.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи.

Причиненный ущерб превысил 17 тысяч рублей.