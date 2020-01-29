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В Карелии обвиняемый в мошенничестве экс-министр Матвиец рассказал, что не ставил свою подпись под спорной сделкой

Новости. Криминал
13:14, 30 Января 2020
фото: "Столица на Онего"
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Бывший глава Минстроя Карелии Дмитрий Матвиец, обвиняемый в мошенничестве с возвратом НДС, заявил в суде, что находился в отпуске в рассматриваемый период событий, поэтому не мог подписать документы, положенные в основу дела.

В ходе судебного заседания, которое проходит сегодня в Петрозаводском городскому суде, адвокат Дмитрия Матвийца заявила, что ее подзащитный не ставил свою подпись в одном из документов, имеющихся в его деле о мошенничестве. Сам Дмитрий Матвиец пояснил суду, что в тот момент находился в отпуске.

"Подпись от имени Матвийца, расположенная в строке "Генеральный директор ООО "Карелэнергоресурс" в возражениях №01-01/1074 от 02.09.2014 года в ИФНС России по городу Петрозаводску на акт №3.3-03.1/ 4660 от 08.08.2014 камеральной налоговой проверки уточненной №1 налоговой декларации по НДС за первый квартал 2014 года воспроизведена с использованием печатной формы и является оттиском (факсимиле)", - заявила в ходе процесса защитник подсудимого.

"То есть документ, на основании которого были возвращены денежные средства,  - выполненный не Матвийцом, а факсимиле", - заключила адвокат экс-министра.

Факсимиле - это точная копия подписи, сделанная в виде печати или штампа.

В своем выступлении перед судом Дмитрий Матвиец пояснил, что в указанный период времени находился в отпуске, который проводил за пределами России.

Бывшего министра Дмитрия Матвийца обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Внимание следствия привлекли эпизоды возмещения НДС компанией "Карелэнергоресурс", которую в 2013-2015 годах возглавлял Матвиец.

По версии следствия, фигурант дела принял участие в учреждении компании "ЛесОптТорг", с помощью которой осуществил хищение средств путем незаконного возврата НДС. Общая сумма предполагаемого ущерба по одному эпизоду составляет 3 млн 135 тысяч рублей, по другому - 1 млн 559 тысяч рублей. Средства поступили на счет "Карелэнергоресурса".

Потерпевшей стороной в деле выступает ФНС. Ранее представитель налоговой службы рассказала в суде о том, как могла работать схема предполагаемого мошенничества, ставшая предметом судебной тяжбы.

 

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Комментарии

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Клим
2020-01-30 14:31:57
Навальный выпустил расследование про обогащение выоких чиновников за счёт подарков криминальных коммерсов , обогащающихся за счёт махинаций с возвратом НДС , под прикрытием налоговиков .
кир
2020-01-30 14:22:45
Депутатишки виноваты в плохих законах.
zanoza
2020-01-30 14:19:35
Самое смешное, что эти возражения налоговой рассмотрены, она с ними согласилась и приняла решение о возмещении НДС! Так что теперь шашкой махать и делать хорошую мину при плохой игре.
Жуков
2020-01-30 13:54:03
Факсимиле в студию.
новый
2020-01-30 13:36:19
Значит плохо допрашивали.
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