В Карелии обвиняемый в педофилии Юрий Дмитриев выступит сегодня с последним словом

В Петрозаводском городском суде 8 июля завершились прения сторон на процессе по "делу Дмитриева".

В городском суде Петрозаводска, где рассматривается уголовное дело известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, завершились прения сторон.



Как сообщил адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев, его подзащитный участвовал в прениях, а в 14.30 выступит с последним словом.



После этого судья Александр Мерков, который рассматривает это уголовное дело, назначит дату оглашения приговора.

Накануне гособвинение запросило для подсудимого 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Сам он отказался признать себя виновным, а его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Юрия Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

Суд над известным исследователем сталинских репрессий продолжается в Петрозаводске около двух лет.