В Карелии один ребенок попал в реанимацию после заболевания гриппом

Еще трое детей госпитализированы в Детскую республиканскую больницу с метапневмовирусом в тяжелом состоянии.

В связи с ростом заболеваемости гриппом Карелии в детских поликлиниках количество вызовов за последние две недели увеличилось почти в 3 раза. В Детской республиканской больнице им И.Н. Григовича госпитализированы три ребёнка с метапневмовирусом в тяжёлом состоянии, один – в реанимации. Заболевание начинается, как вирусное, а потом к нему присоединяется бактериальная инфекция. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

«Сейчас в Карелии сложный эпидемиологический период по гриппу. У нас зарегистрирован и свиной грипп H1N1 (версия 2009 года), крайне опасный и контагиозный. В прошлую эпидемию свиного гриппа в мире было много смертельных исходов среди детей и беременных женщин. Не надо сбрасывать со счетов и коронавирус, который пока никуда не ушёл. Распространение гриппа и ковида всегда начинается с детей. С учётом того, что иммунитет у детей ослаблен после ковида из-за того, что они переносили его, в основном, в лёгкой форме, то инфицирование происходит стремительно», - пишет глава Минздрава республики.

Ранее глава Минздрава Карелии назвал препараты, которыми лучше лечить грипп.