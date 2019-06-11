В Карелии огонь с горящей бани перебросился на дом

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Пожар произошел 10 июня в деревне Нижние Виданы, сообщили в МЧС Карелии.
В 15.13 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Пряжинского района в составе 22 человек привлекались для ликвидации пожара в частной бане в д. Нижние Виданы на ул. Набережной. В 18.32 пожар ликвидирован.
Баня сгорела. В доме повреждены кровля и чердак на площадки 30 кв м.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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