В Карелии огонь с горящей бани перебросился на дом

Пожар произошел 10 июня в деревне Нижние Виданы, сообщили в МЧС Карелии.

В 15.13 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Пряжинского района в составе 22 человек привлекались для ликвидации пожара в частной бане в д. Нижние Виданы на ул. Набережной. В 18.32 пожар ликвидирован.

Баня сгорела. В доме повреждены кровля и чердак на площадки 30 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.