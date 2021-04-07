Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске 35-летний мужчина скрылся от органов дознания – теперь его ищут (ФОТО) 1
07.04.2021 16:22
В Финляндию завезли первых в этом году гастарбайтеров из Украины 9
07.04.2021 17:01
"Озлобленность против России и Красной Армии" 6
07.04.2021 14:35
Бомж случайно попал в объектив фотографа и прославился в сети из-за внешности 2
07.04.2021 19:40
Ревизоров не убедили отчеты мэрии Петрозаводска, как тратились деньги к 100-летию Карелии 11
07.04.2021 15:17
Zoom закрывает доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям из России
07.04.2021 19:10
Участники опроса ответили, что будут делать, когда проезд в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей 1
07.04.2021 16:04

В Карелии окровавленная жертва убежала от преступника, когда у него сломался нож

Новости. Криминал
10:32, 08 Апреля 2021
фото: © shutterstock.com
Загрузка...

В Сегеже мужчина сломал нож, когда пытался зарезать знакомую, и его осудили на 7 лет колонии, сообщили в Следком Карелии.

Установлено, что в сентябре 2019 года 32-летний житель Сегежи, находясь в городе у своей знакомой, в ходе ссоры напал на нее с ножом и попытался зарезать. Когда он наносил удары, нож сломался, и он пошел искать новый. В это время окровавленная жертва сбежала.

Женщина на улице попросила помощи у прохожих, которые вызвали "скорую". Пострадавшую доставили в больницу, где ей была оказана медицинская помощь, и она осталась жива.

По ходатайству следователя судом в отношении подсудимого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как стало известно, в результате кровавой разборки женщин осталась инвалидом. У нее на воспитание двое маленьких детей. Также знакомые пострадавшей сообщили, что пара никогда не злоупотребляла спиртным. Оба работают, мужчина - вахтовым методом. 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2021, 22:47
Массовое ДТП произошло под Петрозаводском, несколько человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
02.04.2021, 12:43
Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
07.04.2021, 14:43
Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых "святой"

Аналитика

Сегодня 11:51
Капитал
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
Получит ли вторую жизнь здание бывшей школы на Волховской?
Сегодня 11:50
"Озлобленность против России и Красной Армии" 6
07.04.2021 14:35
10 тысяч не дожили 5
05.04.2021 10:00
Кто избивал осужденного в колонии Петрозаводска, остается загадкой 9
05.04.2021 08:15
Вся аналитика

Чтиво

06.04.2021 09:20
Без политики
Центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а открыт!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Выйду на uuličču, гляну на "село" 10
06.04.2021 09:15
"Работа на экспорт – это другой уровень бизнеса"
05.04.2021 14:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»