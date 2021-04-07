В Карелии окровавленная жертва убежала от преступника, когда у него сломался нож

В Сегеже мужчина сломал нож, когда пытался зарезать знакомую, и его осудили на 7 лет колонии, сообщили в Следком Карелии.

Установлено, что в сентябре 2019 года 32-летний житель Сегежи, находясь в городе у своей знакомой, в ходе ссоры напал на нее с ножом и попытался зарезать. Когда он наносил удары, нож сломался, и он пошел искать новый. В это время окровавленная жертва сбежала.

Женщина на улице попросила помощи у прохожих, которые вызвали "скорую". Пострадавшую доставили в больницу, где ей была оказана медицинская помощь, и она осталась жива.

По ходатайству следователя судом в отношении подсудимого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как стало известно, в результате кровавой разборки женщин осталась инвалидом. У нее на воспитание двое маленьких детей. Также знакомые пострадавшей сообщили, что пара никогда не злоупотребляла спиртным. Оба работают, мужчина - вахтовым методом.