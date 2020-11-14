В Карелии опубликовали книгу для родителей, которые хотели бы вернуть карельский язык в свои семьи

В Карелии вышло необычное учебное пособие по карельскому языку "ABČ. Шаг навстречу".

Автором нового учебного пособия по карельскому языку стала языковой методист общественной организации "Дом карельского языка" Наталья Антонова. По ее словам, книга "ABČ. Шаг навстречу" адресована тем родителям, которые хотели бы вернуть карельский язык в свои семьи и научить ему современных детей.

"В книге я подробно говорю о том, что в настоящее время не стоит рассматривать сохранение карельского языка только за счет языковой среды вокруг. Это – прошлое. Большая часть карелов сегодня проживают в городах и районных центрах, а карельский язык хорошо развит, описан и оцифрован, годен для изучения хоть где и как: коллективно, самостоятельно, парно, в Петрозаводске, Москве или за границей. Поэтому не стоит ностальгировать по невозвратности прошлого, а действовать в настоящем. Как – это известно, просто надо почитать в нашем пособии. Процесс воссоздания карельского языка в нас сейчас может происходить только за счет поддержания русско-карельского двуязычия детей и никак за счет возврата к одноязычию карелов, как это было еще сто лет назад. Современное двуязычие детей может сложиться путем разработки специальных программ в образовательных учреждениях и родительской поддержки. Например, языковые гнезда, языковое погружение, двуязычные школьные программы, интенсивные языковые курсы", - считает Наталья Антонова.

О новой книге и о том, каким ее автор видит будущее карельского языка, читайте в материале "Карельский язык – наше общее наследство".