В Карелии оштрафовали чиновника, лишившего граждан выбора управляющей компании

УФАС по Карелии выписало штраф должностному лицу администрации Куземского сельского поселения за нарушение закона "О защите конкуренции".

Администрация Куземского сельского поселения издала распоряжение о заключении договора управления многоквартирными домами с конкретным хозяйствующим субъектом. При этом местная власть не представила собственникам право выбора управляющей компании, самостоятельно определив в качестве таковой МУП "Кемское ЖКХ", с последующим заключением договора управления с указанной компанией, сообщает деловая интернет-газета "Вести Карелии" со ссылкой на антимонопольную службу.

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