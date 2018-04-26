10:05, 26 Апреля 2018
В Карелии оштрафовали чиновника, лишившего граждан выбора управляющей компании
По теме
Загрузка...
УФАС по Карелии выписало штраф должностному лицу администрации Куземского сельского поселения за нарушение закона "О защите конкуренции".
Администрация Куземского сельского поселения издала распоряжение о заключении договора управления многоквартирными домами с конкретным хозяйствующим субъектом. При этом местная власть не представила собственникам право выбора управляющей компании, самостоятельно определив в качестве таковой МУП "Кемское ЖКХ", с последующим заключением договора управления с указанной компанией, сообщает деловая интернет-газета "Вести Карелии" со ссылкой на антимонопольную службу.
Вот здесь – подробнее.
По теме
Выбор читателей
24.04.2018, 09:18
22.04.2018, 13:55
24.04.2018, 13:53
23.04.2018, 11:16
20.04.2018, 10:39
Аналитика
Сегодня 11:23
Обществоведение
В результате оптимизации часть воспитателей петрозаводских детских садов может остаться без работы.
24.04.2018 13:27
24.04.2018 10:40
23.04.2018 11:16
19.04.2018 13:51
Чтиво
25.04.2018 09:55
Личное мнение
Месяц назад исполнилось 15 лет одному из самых популярных и активных спортивных коллективов Петрозаводска, лыжному клубу "Зимние фонтаны".
23.04.2018 10:18
23.04.2018 10:00
19.04.2018 08:52
Медиа
17.04.2018 16:51
Комментарии