В Карелии оштрафовали директора управляющей организации за плохое содержание дома

После обращения жильцов дома одного из поселков Лахденпохского района была проведена проверка, сообщили в прокуратуре Карелии.

Проверка показала, что управляющей организацией допущены системные нарушения при выполнении работ и оказании услуг по содержанию и ремонту общего имущества двух многоквартирных домов.

В подъезде одного из двух обследованных домов управляющей организацией не была обеспечена нормальная и безопасная эксплуатация электрооборудования дома, провода общедомомовой системы электроснабжения местами были оголены.

Конструкции козырька над подъездом другого дома имели значительные повреждения. Кроме того, проверкой было установлено, что уборка лестниц и лестничных площадок в подъездах указанных домов осуществлялась ненадлежащим образом.

Руководителю управляющей организации назначили штраф в размере 25 тысяч рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило.