В Карелии оштрафовали директора управляющей организации за плохое содержание дома
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После обращения жильцов дома одного из поселков Лахденпохского района была проведена проверка, сообщили в прокуратуре Карелии.
Проверка показала, что управляющей организацией допущены системные нарушения при выполнении работ и оказании услуг по содержанию и ремонту общего имущества двух многоквартирных домов.
В подъезде одного из двух обследованных домов управляющей организацией не была обеспечена нормальная и безопасная эксплуатация электрооборудования дома, провода общедомомовой системы электроснабжения местами были оголены.
Конструкции козырька над подъездом другого дома имели значительные повреждения. Кроме того, проверкой было установлено, что уборка лестниц и лестничных площадок в подъездах указанных домов осуществлялась ненадлежащим образом.
Руководителю управляющей организации назначили штраф в размере 25 тысяч рублей.
Постановление суда в законную силу не вступило.
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