В Карелии оштрафовали горе-водителей и любителей справить нужду в общественном месте

В мэрии Костомукши прошла комиссия, где штрафовали водителей, собачников и шумных горожан.

В интернет-издании "64 Параллель" появилась информация о нарушителях в Костомукше.

За неправильную парковку выписали 23 постановления. Пять человек получили предупреждение, 18 - штрафы в размере 1 тысячи рублей.

С приходом хорошей погоды не обходится и без любителей справить нужду в общественном месте. Здесь штраф в размере 300 рублей назначен двум нарушителям.

Штраф за выгул собак без намордника и поводка получил один человек.

Также были оштрафовны и шумные горожане.