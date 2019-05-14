10:34, 14 Мая 2019
В Карелии оштрафовали горе-водителей и любителей справить нужду в общественном месте
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В мэрии Костомукши прошла комиссия, где штрафовали водителей, собачников и шумных горожан.
В интернет-издании "64 Параллель" появилась информация о нарушителях в Костомукше.
За неправильную парковку выписали 23 постановления. Пять человек получили предупреждение, 18 - штрафы в размере 1 тысячи рублей.
С приходом хорошей погоды не обходится и без любителей справить нужду в общественном месте. Здесь штраф в размере 300 рублей назначен двум нарушителям.
Штраф за выгул собак без намордника и поводка получил один человек.
Также были оштрафовны и шумные горожане.
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