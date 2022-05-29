В Карелии оштрафовали родителей подростков, избивших мужчину на улице

В Костомукше мужчине пришлось позвать на помощь друга, чтобы дать отпор агрессивным подросткам, напавшим на него.

Как сообщается в издании «Новости Костомукши», 17 административных материалов было рассмотрено 25 мая в администрации города горняков на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

По информации секретаря комиссии, к ответственности привлечены подростки, специально спровоцировавшие конфликт с совершеннолетним гражданином, который впоследствии перешел в драку. Мужчине пришлось вызывать на помощь друга.

Все подростки, участвующие в драке, уже состоят на профилактическом учёте в органах системы профилактики. Родителям несовершеннолетних придётся заплатить штраф за нанесение побоев, минимальный размер которого составляет 5 тысяч рублей.

Кроме того, к ответственности привлечены родители за проживание несовершеннолетних детей без действующего документа, удостоверяющего личность (паспорта), нахождение их в общественных местах в ночное время без сопровождения законных представителей.

Комиссия также рассмотрела материалы, касающиеся неисполнения родителями своих обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей.