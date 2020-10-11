В Карелии оштрафованы фирмы, торговавшие табаком рядом с образовательными учреждениями

Управление Роспотребнадзора Карелии провело мероприятия по контролю за оборотом табачной продукции и выявило нарушения.

Роспотребнадзор за 9 месяцев на территории республики проверил 32 объекта, торгующих табачными изделиями, а также 10 объектов, в которых оказывались образовательные и медицинские услуги.

Нарушения законодательства в сфере оборота табачных изделий установлены в 10 объектах.

К основным нарушениям относятся: реализация табачных изделий в 100-метровой зоне от границ территорий образовательных учреждений, несоблюдение требований к размещению знака о запрете курения, нарушение запрета курения на отдельных территориях, помещениях.

За установленные нарушения законодательства вынесено 13 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на сумму 134 тыс. руб., три постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде предупреждения; выдано 10 предписаний об устранении нарушений.

Управление продолжает мероприятия по контролю за оборотом табачной продукции.