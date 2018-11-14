В Карелии оштрафуют компанию по сбору металлолома

Природоохранная прокуратура потребовала от ООО "Карелия металл", которое ведет прием металлолома в водоохранной зоне Онежского озера, устранить нарушения законодательства.

Как установила прокуратура, в нарушение требований законодательства об охране окружающей среды согласование на осуществление хозяйственной деятельности в водоохранной зоне Онежского озера с уполномоченным органом исполнительной власти в области рыболовства компаний не получено. Кроме этого, предприятие не заработало паспорта на отходы и не обеспечило их учет по установленной законом форме.

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура в отношении ООО "Карелия Металл" и ответственного должностного лица организации возбудила дела по ст. 8.1 и ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ ("Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий").

Для устранения нарушений закона руководителю общества внесено представление. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится в прокуратуре на контроле, добавили в пресс-службе ведомства.