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В Карелии оставшаяся без крова семья просит о помощи

Новости. Происшествия
09:25, 21 Мая 2020
фото: © читатель "Столицы на Онего"
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Жители Карелии потеряли дом во время пожара в Новой Вилге.

Напомним, 15 мая в 18.52 в Новой Вилге сгорел двухэтажный деревянный дом площадью 80 кв м. На месте работали 22 пожарных.

Семейная пара, воспитывающая двухлетнего сына, осталась без крова. Сгорело имущество, одежда, документы.

В соцсети просят неравнодушных жителей Карелии помочь погорельцам. 

Размеры одежды: мальчик – 98, обувь 26, женщина – 50, обувь 39, мужчина – 50-52, обувь 45. 

Как еще можно помочь и  куда обращаться, смотрите здесь.

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