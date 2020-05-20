В Карелии оставшаяся без крова семья просит о помощи

Жители Карелии потеряли дом во время пожара в Новой Вилге.

Напомним, 15 мая в 18.52 в Новой Вилге сгорел двухэтажный деревянный дом площадью 80 кв м. На месте работали 22 пожарных.

Семейная пара, воспитывающая двухлетнего сына, осталась без крова. Сгорело имущество, одежда, документы.

В соцсети просят неравнодушных жителей Карелии помочь погорельцам.

Размеры одежды: мальчик – 98, обувь 26, женщина – 50, обувь 39, мужчина – 50-52, обувь 45.

Как еще можно помочь и куда обращаться, смотрите здесь.