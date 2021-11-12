В Карелии осудили молодого человека, несколько раз попавшегося пьяным за рулем

В Прионежском районе завершилось уголовное дело в отношении 24-летнего петрозаводчанина, несколько раз пойманного пьяным за рулем, сообщили в прокуратуре Карелии.

Суд установил, что мужчина, имея три непогашенные судимости за управление автомобилем в пьяным виде, в июле 2021 года вновь сел за руль нетрезвым и был в таком виде задержан сотрудниками полиции.

Отстраненный от управления, молодой человек отказался от прохождения медосвидетельствования.

Суд признал нарушителя виновным и с учетом наказания по предыдущим судимостям приговорил его к лишению свободы сроком на полтора года в колонии-поселении. Также фигурант в течении 5 лет не сможет работать водителем.

Приговор суда не вступил в законную силу.