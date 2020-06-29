В Карелии осудили сотрудницу Центра помощи детям, укравшую у сироты более 1 млн рублей

Сегежский городской суд 29 июня признал жительницу Карелии виновной, сообщили в прокуратуре Карелии.

Напомним, заведующая отделением Центра помощи детям в Сегеже в период с августа по октябрь 2019 года похитила с банковских счетов 18-летнего сироты более 1 млн рублей. 780 тысяч рублей она израсходовала на погашение кредитов и покупку однокомнатной квартиры.

По информации прокуратуры, суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, со штрафом 30 тысяч рублей.