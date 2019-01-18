В Карелии осудили водителя, насмерть сбившего 12-летнего мальчика

Пьяного водителя приговорили к 4 годам и 3 месяцам колонии-поселения, сообщили в Пудожском районном суде.

ДТП произошло 5 августа около 20.30 в поселке Рагнукса. Водитель автомобиля Audi А4 совершил наезд на 12-летнего ребенка. После наезда водитель покинул место аварии и оставил мальчика умирать. Ребенок от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.

Смерть ребкнка наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы с многооскольчатым переломом костей свода и основания черепа, осложнившейся тяжелым ушибом головного мозга.

Суд признал мужчину виновным в данном преступлении, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 3 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управлять автомобилем сроком на 2 года.

Также с осужденного в пользу матери ребенка взыскали компенсацию морального вреда в размере 990 тысяч рублей.