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В Карелии от коронавируса умерли уже 80 человек

Новости. Общество
09:21, 20 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
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За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали две жительницы Петрозаводска.

На 20 ноября в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом. Умерли две петрозаводчанки. В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончалась 70-летняя женщина, а в Республиканской инфекционной больнице – 93-летняя пациентка.

Женщины имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии от коронавируса в Карелии умерли 80 человек.

Сутками ранее коронавирусная инфекция унесла три жизни в республике.

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