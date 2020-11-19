В Карелии от коронавируса умерли уже 80 человек

За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали две жительницы Петрозаводска.

На 20 ноября в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом. Умерли две петрозаводчанки. В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончалась 70-летняя женщина, а в Республиканской инфекционной больнице – 93-летняя пациентка.

Женщины имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии от коронавируса в Карелии умерли 80 человек.

Сутками ранее коронавирусная инфекция унесла три жизни в республике.