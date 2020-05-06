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В Карелии от пневмонии скончалась молодая женщина

Новости. Происшествия
09:25, 07 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
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За последние сутки в Карелии число госпитализированных внебольничной пневмонией выросло на восемь человек.

Начиная с 1 апреля, с диагнозом внебольничная пневмония госпитализированы уже 313 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

С начала апреля 40 жителей Карелии умерли от внебольничной пневмонии. 

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход – умерла 39-летняя женщина со специфической бронхолегочной патологией, тест на коронавирус отрицательный.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-05-07 12:10:52
Не эта ли "внебольничная пневмония", которой нас тут так успешно кормят изо дня в день, и способствует росту заболевших коронавирусом? Тесты у них отрицательные, а кто это может проверить?
Изя
2020-05-07 10:04:39
Сорок человек умерло от пневмонии с 1 апреля ,313 госпитализировано .
Что это , Парфенчиков ? Эпидемия ? Бардак в здравоохранением ?
С чем тогда борется губернатор , если люди массово умирают вот пневмонии ? Не пора ли ему в ОТСТАВКУ !!!! :)
кир
2020-05-07 10:24:46
Изя, не истери. При чем тут глава?
Изя
2020-05-07 10:39:40
кир, Я спокоен как никогда . Людей жалко . А Парфенчикова в ОТСТАВКУ , торг здесь не уместен !!!! Тебя вместо него ))))) :)
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