В Карелии от пневмонии скончалась молодая женщина

За последние сутки в Карелии число госпитализированных внебольничной пневмонией выросло на восемь человек.

Начиная с 1 апреля, с диагнозом внебольничная пневмония госпитализированы уже 313 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

С начала апреля 40 жителей Карелии умерли от внебольничной пневмонии.



За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход – умерла 39-летняя женщина со специфической бронхолегочной патологией, тест на коронавирус отрицательный.