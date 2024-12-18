В Карелии открыли сбор средств на памятник Павлу Сепсякову

В Петрозаводске планируют воздвигнуть памятник Павлу Сепсякову.
В преддверии 100-летия со дня рождения выдающегося деятеля Карелии, Павла Васильевича Сепсякова, благотворительный фонд «Северный духовный путь» объявил сбор средств на создание памятника-бюста в его честь. Монумент планируется установить в Петрозаводске, городе, которому Сепсяков посвятил значительную часть своей жизни и деятельности.
Как рассказали в фонде, Павел Сепсяков, ветеран Великой Отечественной войны и многолетний председатель исполкома Петрозаводского городского совета, внес неоценимый вклад в развитие столицы Карелии. Под его руководством были построены новые жилые микрорайоны, школы, детские сады, предприятия и объекты социальной инфраструктуры. Петрозаводск того времени стал одним из самых динамично развивающихся городов страны.
Отмечается, что инициатива создания памятника нашла широкую поддержку среди жителей города, ветеранов и общественных деятелей. Скульптор Салават Щербаков уже согласился взяться за создание бюста и планирует завершить работу к маю 2025 года.
Все желающие могут внести свой вклад в увековечивание памяти Павла Сепсякова. Благотворительный фонд «Северный духовный путь» открыл специальный счет для сбора средств. Реквизиты счета:
Получатель: Благотворительный фонд «Северный духовный путь»
Юридический адрес: 185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Островского, д. 56, помещ.1
ИНН получателя: 1001327924
ОГРН 1171001007650
КПП 100101001
Банк получателя: КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8628 ПАО
СБЕРБАНК
БИК Банка получателя: 048602673
Счет Банка получателя: 30101810600000000673
Счет получателя: 40703810625000000785
Директор Лысенковский Александр Александрович, действует на основании Устава.
В назначении платежа указать: благотворительное пожертвование на создание бюста Павлу Сепсякову.
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