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В Карелии открыли сбор средств на памятник Павлу Сепсякову

Новости. Общество
06:40, 19 Декабря 2024
фото: © Северный духовный путь

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В Петрозаводске планируют воздвигнуть памятник Павлу Сепсякову.

В преддверии 100-летия со дня рождения выдающегося деятеля Карелии, Павла Васильевича Сепсякова, благотворительный фонд «Северный духовный путь» объявил сбор средств на создание памятника-бюста в его честь. Монумент планируется установить в Петрозаводске, городе, которому Сепсяков посвятил значительную часть своей жизни и деятельности.

Как рассказали в фонде, Павел Сепсяков, ветеран Великой Отечественной войны и многолетний председатель исполкома Петрозаводского городского совета, внес неоценимый вклад в развитие столицы Карелии. Под его руководством были построены новые жилые микрорайоны, школы, детские сады, предприятия и объекты социальной инфраструктуры. Петрозаводск того времени стал одним из самых динамично развивающихся городов страны.

Отмечается, что инициатива создания памятника нашла широкую поддержку среди жителей города, ветеранов и общественных деятелей. Скульптор Салават Щербаков уже согласился взяться за создание бюста и планирует завершить работу к маю 2025 года.

Все желающие могут внести свой вклад в увековечивание памяти Павла Сепсякова. Благотворительный фонд «Северный духовный путь» открыл специальный счет для сбора средств. Реквизиты счета: 

Получатель: Благотворительный фонд «Северный духовный путь»

Юридический адрес: 185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Островского, д. 56, помещ.1

ИНН получателя: 1001327924

ОГРН 1171001007650

КПП 100101001

Банк получателя: КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8628 ПАО

СБЕРБАНК

БИК Банка получателя: 048602673

Счет Банка получателя: 30101810600000000673

Счет получателя: 40703810625000000785

Директор Лысенковский Александр Александрович, действует на основании Устава.

В назначении платежа указать: благотворительное пожертвование на создание бюста Павлу Сепсякову.

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