В Карелии открыта горячая линия для онкобольных

Жители Карелии, страдающие онкологическими заболеваниями, могут бесплатно проконсультироваться со специалистами Республиканского онкологического диспансера.

Как сообщили в Минздраве Карелии, телефонная линия организована благотворительным фондом имени Арины Тубис совместно с Республиканским онкологическим диспансером. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Любой житель республики, столкнувшийся с онкологическим заболеванием, может позвонить по телефону 8 800 222 12 06 и задать специалистам диспансера вопрос, касающийся диагностики заболевания, курса лечения, обеспечения лекарствами или процедуры реабилитации.

Звонить можно в любой день недели с 16.00 до 19.00.

Телефонные звонки бесплатны.

Специалисты помогут разобраться с организационными вопросами, поделятся практическими рекомендациями или подскажут, куда можно обратиться за более подробной информацией.

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