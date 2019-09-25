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Новости. Общество
16:19, 25 Сентября 2019
фото: Валерий Поташов

В Карелии отметят 80-летие Зимней войны между СССР и Финляндией

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Инициатива карельских общественников получила поддержку Фонда президентских грантов.

В Карелии началась реализация проекта "Незнаменитая война. Уроки мира", посвященного 80-летию советско-финляндской войны 1939-1940 гг., которую в соседней стране называют "Зимней". Инициатором проекта, который получил финансовую поддержку Фонда президентских грантов, выступила автономная некоммерческая организация "Центр развития социального туризма". По словам ее директора Максима Кайгородова, объем средств проекта превысил 2,6 миллиона рублей, из которых Центру развития социального туризма удалось привлечь на условиях софинансирования около полумиллиона.

На эти деньги участники проекта намерены провести в Карелии ряд памятных акций, приуроченных к началу и окончанию Зимней войны, которая унесла жизни почти 127 тысяч советских граждан и 26 тысяч финских.

"Почему мы взялись за этот проект? Наверное, потому что мы с Максимом по образованию историки, и мы не могли пройти мимо 80-летней годовщины войны, которая оставила неизгладимый след в истории республики", – рассказал 25 сентября журналистам руководитель проекта Дмитрий Бобров.

Читайте подробнее в статье "Историческая память становится площадкой для баталий"

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Комментарии

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Mikko Merimies
2019-09-25 17:48:05
Предлагаю в ознаменование начала войны произвести 80 артиллерийских залпов в деревне Майнила!
однозначно
2019-09-25 16:59:24
Грантоеды любую фигню придумают лишь бы не работать.
Американец
2019-09-25 16:57:25
финско-советской.... они напали
карел
2019-09-25 16:42:19
К чему этот праздник "на костях" ? Участников тех событий уже не осталось , собрались кому делать нечего , помянули и разошлись .
кир
2019-09-25 16:40:52
Наши готовы только праздновать по любому поводу. Это не праздник. Это горе людское для тех, кто ещё живет и был в той мясорубке. Когда работать эффективно будете?
zanoza
2019-09-25 16:30:14
Если сопоставлять число погибших советских граждан (127 тыс. человек) и финских (26 тыс. человек) , то воевать мы не умеем и праздновать тут нечего.
Гость
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