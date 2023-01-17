В Карелии отремонтируют 130 железнодорожных переездов

Ремонтные работы на переездах пройдут с мая по октябрь.

По сообщению пресс-службы Октябрьской железной дороги, ремонт автомобильных подъездов проведут на 27 переездах, в том числе в Петрозаводске, Кондопожском, Беломорском, Кемском, Сортавальских районах. На 82 объектах заменят направляющие столбики. Кроме того, в 2023 году будет установлено новое ограждение на переезде (675 км) перегона Сегежа — Май-Губа.

Летом на 124 ж/д переездах будут улучшены треугольники видимости для машинистов поездов и водителей автотранспорта на подходах к железной дороге.

Ремонтные работы, которые проводятся с мая по октябрь, направлены на обеспечение безопасности движения и стабильности перевозок.

Ранее сообщалось, число ДТП на переездах Октябрьской железной дороги выросло в 2022 году.